Llega Halloween, la noche más terrorífica del año que ya supera en facturación a Nochevieja

Madrid, 31 de octubre de 2026. La noche más terrorífica del año llega este sábado 31 de octubre de la mano de Halloween, donde el público de todas las edades tiene todo preparado para disfrutar de esta festividad que cada vez va ganando más adeptos en nuestro país. Si algo resulta fundamental en esta fecha son los disfraces, los complementos y la decoración. Un ámbito en el que el volumen de ventas se incrementa notablemente en las semanas y días previos. Otro de los sectores que cada año crece más con motivo de Halloween es el del ocio nocturno. (Fuente: Europa Press / Facua)