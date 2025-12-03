Llorca mantiene a Camarero de vicepresidenta primera, aunque dejará de ser portavoz del Consell

El nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que en el nuevo Consell, Susana Camarero se mantendrá como vicepresidenta primera, aunque dejará la portavocía del Consell, que asumirá el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Camarero mantendrá las competencias de Vivienda e Igualdad y sumará las de Empleo. Por su parte, la hasta ahora consellera de Hacienda, Ruth Merino, sale del Consell y asumirá sus competencias José Antonio Rovira, que ejercía como titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. El nuevo jefe del Consell ha dado a conocer la composición del nuevo gobierno en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, un día después de tomar posesión en Les Corts en sustitución de Carlos Mazón.