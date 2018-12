Lola Indigo y Carlos Right se ponen en la piel de Mariah Carey

Lola Indigo y Carlos Right se han atrevido con el “All I Want For Christmas is You” de Mariah Carey que llega a las calles de Madrid gracias a UberKaraoke. Los dos cantantes han sido los primeros en utilizar este servicio que pretende celebrar la Navidad y el regreso de la artista estadounidense a España tras casi dos décadas. Con este nuevo servicio de karaoke móvil, disponible hasta el 17 de diciembre en Madrid y Barcelona, los usuarios podrán recorrer la ciudad mientras interpretan este famoso tema. Aquellos que se atrevan a viajar a ritmo de Mariah Carey podrán ganar un encuentro exclusivo con la intérprete y entradas para su concierto el 17 de diciembre en la capital.Una forma divertida de cantar y bailar a la Navidad.