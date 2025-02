Lorenzo Amor anuncia que se presentará a la reelección para presidir ATA

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha anunciado este martes que se presentará a la reelección para un nuevo mandato de cinco años en las elecciones que la organización de autónomos ha convocado para el próximo 3 de marzo. "Todas las organizaciones, todas, me han pedido, me han exigido que siga. El presidente (Antonio) Garamendi me ha mostrado su confianza y me ha dicho, tienes que seguir", ha explicado Amor, que ha añadido que su familia también le ha dado su apoyo para que continúe al frente de ATA.