Lorenzo Amor (ATA) considera "ilógico" y "alarmante" estar tres años sin Presupuestos Generales

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha calificado de "ilógico" y "alarmante" que no haya Presupuestos Generales en España en los últimos tres años.Durante su participación en un encuentro informativo organizado en Jerez de la Frontera (Cádiz) por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve, titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro', Lorenzo Amor ha añadido en este sentido que para cualquier empresario el presupuesto es "la hoja de ruta".