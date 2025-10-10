'Luz verde' al acuerdo para Gaza: Alto el fuego, rehenes y un último ataque de Israel

El gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado 'luz verde' al acuerdo para la Franja de Gaza formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el regreso de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y el alto el fuego en el enclave palestino. Se prevé que el alto el fuego entre en vigor 24 horas después la aprobación del gabinete, con una margen de 72 horas para la liberación de los rehenes. Un margen temporal en el que Israel ha confirmado un ataque este mismo viernes que ha dejado 40 personas bajo los escombros en el sur de Gaza. (Fuente: Israel PM, The White House, GPO, Télam)