Morant, sobre la misa por las víctimas de Adamuz pedida por Ayuso: "Quiere ser siempre protagonista de todo"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afeado, preguntada por la misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) pedida por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esta "quiere ser siempre protagonista de todo".

"La señora Ayuso quiere ser siempre protagonista de todo y se organiza su propio funeral, pues ya tiene ahí su funeral. Desde luego no es un funeral que responda al sentimiento real que tienen los familiares y las víctimas en este caso".

Así lo ha manifestado Morant durante una visita a la localidad valenciana de Chiva al ser preguntada por los medios por el oficio religioso que hoy acoge la Catedral de La Almudena de Madrid en honor a las víctimas pedida al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que coincide en el tiempo con el funeral que se va a llevar a cabo en Huelva y al que asistirán los Reyes y la vicepresidenta María Jesús Montero, entre otros.

La ministra ha recalcado recordado que, en principio, se había planteado un funeral de Estado acordado con las víctimas y que finalmente no se celebra "precisamente a petición del ellas, porque consideraban que todavía no era el momento".

"De manera que el Gobierno de España y en este caso también el gobierno de la Junta de Andalucía, porque había una comunicación constante y una coordinación entre los dos, decidieron escuchar la voz de las víctimas y la petición de sus familiares y no celebrar este funeral el sábado. Y el funeral de Estado en este país ha quedado aplazado a cuando se cumplan las condiciones que consideren los propios familiares y las víctimas", ha enfatizado.

Y sobre el funeral organizado por la Iglesia en Huelva, ha considerado que el Gobierno no tiene más que decir.

Por otra parte, a la ministra se le ha preguntado por las indemnizaciones por las víctimas del accidente ferroviario y de la dana del octubre de 2024 en Valencia y si hay "un agravio comparativo" por las cantidades.

Morant ha recalcado que el Gobierno de España "contestará como corresponde, de manera técnica y rigurosa" y ha señalado que no conoce la cuestión "con demasiada profundidad" por lo que no le gustaría "hacer una declaración que no estuviera dentro del rigor".

En todo caso, ha manifestado que el Ejecutivo central "siempre está dispuesto a hacer reflexiones de cara al presente y de cara al futuro, siempre para mejorar la reacción frente a cualquier catástrofe".

MEJORAR LAS AYUDAS

En el caso de la dana, "el Gobierno de España va a mejorar las ayudas que normalmente están establecidas por ley" "Si de lo que estamos hablando es de confrontar normas distintas, permítanme que le diga que no tengo una respuesta, pero desde luego este Gobierno siempre está dispuesto a hacer los análisis y las reflexiones que haga falta", ha zanjado.

Precisamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles publicó el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros por el que se establecen las indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, un total de 210 personas, estableciendo 14 categorías de daños que van de 2.404 a 84.141 euros.