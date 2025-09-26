Lydia Bosch recibe el premio ‘Voz de la Piel a la Transparencia’

La actriz y presentadora Lydia Bosch ha sido reconocida con el galardón 'Voz de la Piel a la Transparencia' en los Premios 'Voz de la Piel'. Un evento impulsado por la Academia Española de Dermatología y Venereología y su Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica, que reconoce a aquellos profesionales que ejercen una divulgación ética y rigurosa en este campo.Entre los galardonados destacan figuras como el tenista Carlos Alcaraz, premio 'Voz de la Piel a la Ejemplaridad'. Inspirados en el Manifiesto del GEDET, los Premios 'Voz de la Piel' han reunido a profesionales de la dermatología y la comunicación como Judit Mascó, encargada de entregar el galardón 'Voz de la Piel a la Veracidad' a Borja Bandera.Durante el encuentro, los expertos han debatido sobre los retos actuales en la divulgación sobre dermatología estética.Encuentros como este contribuyen a sensibilizar a la población sobre la importancia de integrar un enfoque ético, responsable y riguroso en la comunicación sobre la piel.