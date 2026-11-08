Madrid acoge el partido de la NFL entre los Cincinatti Bengals y los Atlanta Falcons

Madrid, 8 de noviembre de 2026. El Estadio Santiago Bernabéu de Madrid ha acogido el partido de la NFL que ha enfrentado a los Cincinatti Bengals con los Atlanta Falcons, en lo que ha supuesto el segundo partido de la Liga Profesional de Fútbol Americano que se disputa en nuestro país, de nuevo en la capital y en el estadio del Real Madrid. Desde primera hora de la mañana, los alrededores del estadio se han llenado de seguidores de la NFL, una competición que cada vez gana más adeptos en España. (Fuente: Europa Press / NFL / Comunidad de Madrid)