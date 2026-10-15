Madrid bajará el IBI en 2027 al tipo mínimo legal: "No podemos bajarlo más por la ley"

Madrid, 15 de octubre de 2026. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que para 2027 se bajará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal, algo que ocurre "por primera vez en su historia". "Nos gustaría seguir bajándolo, pero es imposible. Ya no podemos bajarlo más porque la Ley reguladora de Haciendas Locales establece con claridad que el tipo mínimo por el cual no se podrá bajar ya es del 0,4% y, por tanto, el año que viene esto supondrá un ahorro para los madrileños ya consolidado de 245 millones de euros en recibos del IBI en la ciudad de Madrid", ha informado Almeida en rueda de prensa.