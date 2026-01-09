Madrid, Barcelona y Canarias, destinos previstos para el viaje del Papa León XIV a España

Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje del Papa León XIV a España este año 2026, tal y como figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, y que ahora enviarán al Pontífice para aportar sus "matices", según ha informado este viernes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión con el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Edgar Peña.(Fuente: Vatican news/Archidiósis de Madrid/ Europa Press)