Madrid sacará 30.000 entradas más para el Gran Premio de F1 y defiende las obras del circuito

Es mucha la expectación que está generando la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Este viernes, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha anunciado que el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid sacará a la venta 30.000 entradas más en Navidad. Así lo ha asegurado en los Desayunos Madrid de Europa Press, donde ha querido responder a las críticas asegurando que las obras para el circuito se están haciendo "de acuerdo a la ley" y cumpliendo con los límites de ruido.(Fuente: Europa Press y Madring)