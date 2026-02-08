Maestre valora positivamente una reedición del acuerdo estatal de izquierdas

La coportavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha asegurado que ante una reedición del acuerdo estatal de fuerzas de izquierdas podrán "hacerlo mejor que en las últimas elecciones generales". "Lo que hemos aprendido es que podemos hacerlo mejor que en las últimas elecciones generales. ¿Mejor por qué? Porque estamos teniendo el tiempo para preparar políticamente, internamente, democráticamente las relaciones entre partidos, las líneas políticas a desarrollar, los objetivos, el trabajo territorial", ha explicado Maestre.