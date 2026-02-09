Muere el alcalde pedáneo de Gornazo, José Manuel Real

José Manuel Real - AYUNTAMIENTO DE MIENGO

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde pedáneo de la localidad de Gornazo (Miengo), el regionalista José Manuel Real, ha fallecido a los 54 años tras su desaparición hace unas semanas de forma voluntaria.

El Ayuntamiento de Miengo ha informado del fallecimiento en sus redes sociales, a través de las que ha transmitido su "cariño, apoyo y más sinceras condolencias" a su madre, a toda su familia y seres queridos "en estos momentos tan difíciles".

El Consistorio también ha mostrado su afecto a "toda la familia del Partido Regionalista de Miengo y Cantabria", a la que Real "representaba con compromiso y cercanía en su pueblo, Gornazo".

El mes pasado, tanto el Ayuntamiento de Miengo como SOS Desaparecidos pidieron la colaboración ciudadana para localizar al pedáneo de Gornazo tras desaparecer el 15 de enero, y casi una semana después la Guardia Civil informó de que había aparecido con vida y que su ausencia había sido voluntaria.