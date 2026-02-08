A juicio por violar a su hija de tres años y aprovechar visitas a la cárcel para agredirla sexualmente

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a su hija de tres años y aprovechar las visitas a la cárcel para agredirla sexualmente.

El hombre se enfrenta a 18 años de prisión por varios delitos de abuso y agresión sexual por unos hechos que se remontan al año 2018.

Según el escrito de acusación, el procesado, con varios antecedentes por violencia machista y abusos sexuales, aprovechaba las visitas de su hija a la cárcel para realizarle tocamientos. Además, en una ocasión, antes de su entrada en prisión, la violó en su casa de Palma.

El Ministerio Público pide igualmente una indemnización de 30.000 euros por los daños morales.