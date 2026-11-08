Maillo defiende el "voto útil" al Frente Amplio para hacer "cambios estructurales" que el PSOE

Pamplona, 8 de noviembre de 2026. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha defendido que el "voto útil" en estas elecciones generales es al Frente Amplio para "reeditar los gobiernos progresistas". Una formación que "nos arremangamos" para gobernar y que ha hecho "girar al PSOE" para hacer "cambios estructurales" que, por si solo, "no se atreve a hacer". Maillo ha participado este domingo en Pamplona en un paseo informativo organizado por Frente Amplio Navarra, en el que ha estado acompañado por los candidatos en la Comunidad foral al Congreso y el Senado, Javier Ibáñez y Ane Sánchez, así como representantes de las formaciones que componen esta coalición. (Fuente: Imágenes Cedidas)