Manifestación en Valencia por los dos años de la dana reclama "verdad y justicia"

Valencia, 31 de octubre de 2026. La manifestación por los dos años de la trágica dana de octubre de 2024, que causó la muerte a 234 personas, ha reclamado en las calles de Valencia "justicia, verdad y asunción de responsabilidades". Las asociaciones de víctimas han vuelto a manifestarse, acompañadas de representantes de entidades cívicas y ciudadanos, para "reivindicar lo mismo, porque lo básico no ha cambiado": "Y seguiremos aquí porque nosotras tenemos la legitimidad". Las víctimas han asegurado que no las sacarán de las calles "los violentos" y trasladan su cariño a los damnificados en Urda: "Ha sido un mazazo". La marcha, que ha congregado a más de 3.500 personas, según el dato facilitado por la Delegación de Gobierno, ha adoptado en esta ocasión un lema --'Consell dimissió'--. La comitiva ha partido desde la plaza de la Virgen de València, donde han rodeado el espacio dejando un gran hueco en medio como símbolo de "aquellos que ya no están". Una muixeranga y el tabal y la dolçaina han acompañado a los manifestantes hasta la Plaza del Ayuntamiento donde se ha hecho lectura del manifiesto.