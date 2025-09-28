María José Suárez, impactada por el romance de Bertín Osborne y Mar Flores: "No tenía ni idea"

María José Suárez opina sobre la relación entre Mar Flores y Bertín Osborne: "lo he visto, me ha salido por Instagram y lo he visto, sí, no tenía ni idea. No, porque al final yo creo que nosotras que nos movemos siempre estamos con compañeros, lo normal que surjan entre relaciones entre nosotros, no, o sea, que no me ha sorprendido". En cuanto al debate que se ha formado tras la publicación de las memorias de Mar, comenta: "hombre, es que al final las biografías tienen eso, ¿no? Tienes que hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por tu vida personal, por la profesional, y siempre puede suscitar revuelo porque se mueven temas que para la prensa son muy golosos". Si le preguntan por las supuestas imágenes en las que se le veía con Álvaro Muñoz Escassi de nuevo, sentencia: "me parece que se ceban unas noticias para que luego no pongan nada, o poner algo que no tiene nada que ver con sacar unas imágenes antiguas de un, no sé, yo creo que hay que, no sé, respetar un poquito también a la audiencia". Este tema es en exclusiva Total María José Suárez:- El otro día salió una noticia en un programa sobre un supuesto encuentro con Álvaro Escassi. ¿Qué te pareció que se hiciera esa noticia? - (Mira, haz una cosa. Es que la luz, que fea la luz antes, y aquí se pega en el sur y todo) Que no, no, me parece que se ceban unas noticias para que luego no pongan nada, o poner algo que no tiene nada que ver con sacar unas imágenes antiguas de un, no sé, yo creo que hay que, no sé, respetar un poquito también a la audiencia. - Tengo que preguntarte, Mar Flores hace poco publicó su biografía ¿Qué te parece que ahora haya contado todas esas cosas que le pasaron al principio de su carrera?- Hombre, es que al final las biografías tienen eso, ¿no? Tienes que hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por tu vida personal, por la profesional, y siempre puede suscitar revuelo porque se mueven temas que para la prensa son muy golosos. - También un poco se reabren viajes heridos con personas que sí que están entre nosotros. - Claro, hay gente que no está entre nosotros, pero que eso yo creo que al final forma parte, ¿no?, de lo que es escribir tu biografía.- Ha contado que Bertín Osborne fue su primera relación, ¿cómo que dices, pública? - Sí, lo vi, lo vi hoy, ni tenía ni idea. Lo he visto, me ha salido por Instagram y lo he visto, sí, no tenía ni idea. No, porque al final yo creo que nosotras que nos movemos siempre estamos con compañeros, lo normal que surjan entre relaciones entre nosotros, no, o sea, que no me ha sorprendido. - Muchas gracias y disfruta de la gala.Este tema es en exclusiva