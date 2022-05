El vicepresidente del Gobierno andaluz y candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha afirmado este miércoles que si la formación naranja "no hubiera estado" en el actual Gobierno regional ahora no habría "ni aires de emprendimiento" ni se habrían puesto "en marcha medidas para los autónomos", puesto que "los conservadores no lo hacen en otras comunidades autónomas".