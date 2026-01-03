Torres (Jaén) alberga la primera cueva andaluza con un sistema autónomo para la conservación del arte rupestre

Archivo - Sistema de monitorización ambiental a la entrada de la cueva del Morrón. - ANTONIO LOPEZ - Archivo

JAÉN 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cueva del Morrón, situada en el término municipal de Torres (Jaén), se ha convertido en la primera cueva de Andalucía que cuenta con un sistema "completamente autónomo, remoto y accesible por web de monitorización ambiental en tiempo real", una herramienta destinada tanto a la conservación preventiva del arte rupestre como al estudio científico del yacimiento.

La Cueva del Morrón alberga las pinturas rupestres más antiguas de la provincia de Jaén, con unos 20.000 años de antigüedad. El proyecto se ha desarrollado en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torres y el Área de Prehistoria de la Universidad de Córdoba (@UCOPrehistoria), bajo la coordinación de la investigadora Eva Rodríguez y la financiación del Ayuntamiento de Torres.

La instalación y el desarrollo técnico han sido llevados a cabo por la empresa LabCertis, especializada en instrumentación ambiental y control de parámetros en entornos sensibles. En este caso, según se ha informado desde la propia empresa, se han analizado y adaptado tecnologías no concebidas originalmente para el medio subterráneo, desarrollando una solución totalmente innovadora en el ámbito de la investigación y conservación de cuevas.

Además, el sistema está diseñado para funcionar de forma autosuficiente en lugares remotos sin suministro eléctrico, ni cobertura, lo que abre nuevas posibilidades para el estudio de cavidades y enclaves patrimoniales de difícil acceso.

El sistema integra sensores de temperatura, humedad relativa, CO2, partículas en suspensión y radón, capaces de registrar parámetros de forma continua y transmitirlos automáticamente a una plataforma web accesible para investigadores. Los datos pueden consultarse en tiempo real desde cualquier lugar, generando gráficos de evolución y alertas ante cambios ambientales significativos.

El alcalde de Torres, Roberto Moreno, ha indicado a Europa Press que "se trata de la primera cueva en Andalucía que cuenta con un sistema completamente autónomo y remoto de esta monitorización ambiental en tiempo real". Esta herramienta, según Moreno, está destinada tanto a la conservación preventiva del arte rupestre como al estudio científico de este yacimiento que alberga "alberga las únicas manifestaciones conocidas del arte paleolítico en la provincia de Jaén".

"Estamos muy satisfechos con el impacto que ha tenido esta noticia porque se trata de una inversión que ha realizado y financiado el Ayuntamiento de Torres en solitario en ese objetivo de convertir a la Cueva del Morrón en un referente de los yacimientos y de su estudio tanto en Andalucía como en España", ha dicho Moreno.

Por su parte, Antonio López, responsable técnico de LabCertis, ha explicado que este sistema "permite conocer con gran precisión cómo se comporta el microclima de la cavidad y anticipar posibles riesgos para las pinturas rupestres". Además, ha añadido que "los datos aportan información muy valiosa para el análisis arqueológico y geológico del yacimiento".

La Cueva del Morrón alberga las únicas manifestaciones conocidas de arte paleolítico en la provincia de Jaén, lo que la convierte en un enclave de gran valor patrimonial. Con esta nueva infraestructura tecnológica, se da un paso hacia una gestión científica y sostenible del patrimonio subterráneo, combinando innovación, conservación y conocimiento.

El Ayuntamiento de Torres, la Universidad de Córdoba y LabCertis destacan la cohesión y colaboración entre las tres instituciones como ejemplo de cómo la investigación universitaria, la gestión pública y la tecnología privada pueden unirse para proteger y comprender mejor el legado cultural andaluz.