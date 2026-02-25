Marlaska anuncia la revisión del protocolo de acoso sexual de la Policía

Madrid, 25 de febrero de 2026. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este miércoles que la Secretaría de Estado de Seguridad va a llevar a cabo una "revisión extraordinaria" de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para determinar por qué la agente que ha denunciado por una presunta violación al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, decidió no utilizar ese mecanismo interno y prefirió ir a los tribunales. Así lo ha avanzado el ministro durante su comparecencia en la comisión del ramo del Congreso después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro, le pidieran explicaciones sobre el "escándalo" generado por la denuncia contra el hasta la semana pasada máximo responsable uniformado de la Policía Nacional. (Fuente: Congreso)