El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este jueves, tras la imputación del fiscal general del Estado, su "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales pero "no compartiendo esa resolución judicial", que "no entiendo", ha dicho, para exponer que le "causa tristeza como jurista y como ciudadano". A su juicio, la imputación "no debería haber tenido lugar".(Fuente: Navarra TV)