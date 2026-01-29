Más de 1.800 empresas fomentan el desarrollo de Andalucía con 14 clústeres de innovación

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado que más de 1.800 empresas promueven el desarrollo de la comunidad a través de los 14 clústeres de innovación que operan en la comunidad y están inscritos como tales en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación por parte de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) del Observatorio de Innovación y del Informe 'Tendencias de Innovación 2026'.