EEUU advierte a Irán de que "no tolerará" acciones "inseguras" tras el anuncio de ejercicios en el estrecho Ormuz

Archivo - Maniobras militares del Ejército iraní en el norte del océano Índico y el mar de Omán (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha advertido este viernes a la Guardia Revolucionaria de Irán de que "no tolerará" comportamientos en aguas internacionales que supongan un riesgo para Estados Unidos y ha garantizado que velará en todo momento por la seguridad de su personal en la región, tras el anuncio iraní de "un ejercicio naval de dos días con fuego real" en el estrecho de Ormuz, que está previsto que comience el domingo.

Las fuerzas estadounidenses han reconocido el derecho de Irán "a operar profesionalmente en el espacio aéreo y las aguas internacionales" y han instado a la Guardia Revolucionaria a operar "de forma segura y profesional" a fin de evitar "riesgos innecesarios", subrayando que el estrecho de Ormuz es "un corredor comercial vital que garantiza la prosperidad económica de la región".

"Cualquier comportamiento inseguro o poco profesional cerca de las fuerzas estadounidenses, socios regionales o buques comerciales aumenta el riesgo de colisión, escalada e inestabilidad", ha agregado el CENTCOM en un comunicado compartido en redes sociales en el que ha agregado que "no (tolerarán) acciones inseguras por parte de la Guardia Revolucionaria" y que "garantizarán la seguridad del personal, los buques y las aeronaves estadounidenses que operan en Oriente Próximo".

Como ejemplo de estas "acciones inseguras", Estados Unidos ha citado "sobrevolar buques militares estadounidenses en operaciones aéreas, sobrevolar con armas o a baja altitud equipo militar estadounidense con destino desconocido, acercarse a lanchas rápidas en ruta de colisión con buques militares estadounidenses o apuntar con armas a las fuerzas estadounidenses".

Antes de concluir su mensaje, el Mando Central estadounidense ha señalado --a modo de advertencia-- que "el Ejército de EEUU cuenta con la fuerza más altamente entrenada y letal del mundo" y ha aseverado que "seguirá operando con el máximo profesionalismo y apego a las normas internacionales".

Esta advertencia llega en un momento de máxima tensión entre ambos países y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya confirmado este mismo viernes que ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes de un posible ataque contra Teherán. Todo ello, después de que el magnate neoyorquino presumiese de la flota estadounidense desplegada recientemente en la región.

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva el pasado mes de junio en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.