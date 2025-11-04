Más de 2,5 millones de británicos visitan Andalucía en el año de mayor conectividad aérea

Andalucía ha recibido más de 2,5 millones de turistas británicos que visitaron 326 municipios andaluces hasta el mes de septiembre, cifras que posicionan al mercado británico como "el principal emisor" a la comunidad autónoma, al contar Andalucía con la "mayor conectividad aérea con el Reino Unido de toda su historia".El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, ha destacado el balance del mercado británico en el 'stand' andaluz de la World Travel Market de Londres, uno de los encuentros "más influyentes de la industria turística a nivel global", y que da cita cada año a más de 40.000 profesionales.