El director de OWN Valencia, Javier Carrión, hablaba de uno de los mayores festivales de tecnología del mundo, OWN Valencia, que este año ha sido un éxito con más de 50.000 asistentes al festival. OWN Valencia contaba con dos grandes salas en Feria Valencia, la zona LAN, de juego, y la de exposiciones con diversas competiciones de videojuegos, escuelas de formación o simuladores de coches y motos. El festival ha sido del 4 al 7 de julio con un récord de asistencia el sábado por la tarde