Más del 94% de incendios han sido provocados en la campaña "más difícil" del Infoca

Sevilla, 16 de octubre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido, como director del Plan, el Comité Asesor Regional del Plan Infoca en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, reunión en la que ha destacado que más del 94% de los incendios forestales producidos durante la época de peligro alto han sido provocados por la mano del hombre, ya sean intencionados, por negligencias o accidentales, mientras que sólo un 2,94% tienen un origen natural.