Más de la mitad de los jóvenes necesitan ayuda familiar para cubrir sus gastos de vivienda

Con el objetivo de conocer cómo afecta el problema del acceso a la vivienda entre los jóvenes españoles, se ha presentado el estudio 'Jóvenes, vivienda y futuro', impulsado por IKEA de la mano de Ipsos y con la colaboración de Talento para el futuro. Los precios excesivamente altos, la precariedad laboral, los requisitos para alquilar o comprar, o la especulación inmobiliaria, son los principales obstáculos que identifican los jóvenes para acceder a una vivienda. La dificultad para acceder a una vivienda fuerza a la población joven a aparcar sus planes de futuro. 1 de cada 4 retrasa su emancipación de la casa familiar y 2 de cada 10 aseguran haber aplazado la decisión de tener hijos. Todo este contexto tiene un importante impacto emocional: 6 de cada 10 afirma que afecta a su bienestar emocional, generándoles estrés, ansiedad y frustración.