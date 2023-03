La activista afgana por los derechos humanos, Massouda Kohistani, explica a Europa Press su huida de Afganistán, amenazada de muerte por los talibanes, y su nueva vida como refugiada en España. "No tuve elección. Ahora no tengo nada, no tengo casa, no tengo vida. Incluso el cielo no es el mismo, la tierra no es la misma", relata.