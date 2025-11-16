Matute asegura que están "en el lado correcto de la historia" tras el Euskadi - Palestina

El diputado por EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha felicitado a las personas que este sábado "mostraron su solidaridad" en Bilbao con Palestina y ha dicho que, "una vez más", Euskadi está "en el lado correcto de la historia".Matute ha comparecido este domingo ante los medios en Bilbao, el día después de la celebración en San Mamés del partido entre las selecciones de fútbol vasca y palestina, y las dos manifestaciones previas en apoyo al pueblo palestino que recorrieron la ciudad desde el Arenal hasta el estadio.El diputado ha querido felicitar tanto a las personas que se manifestaron como a los asistentes al partido: "Se unieron contra el genocidio y abarrotaron San Mamés. Volvimos a reclamar lo que es de justicia. Una vez más nos sitúa en el lado correcto de la historia, como este país ha sabido siempre hacer", ha dicho."Euskal Herria siempre ha estado a la altura, lo estuvo hace 50 años, cuando dejaron todo atado y bien atado, y lo está ahora, cuando el franquismo, que nunca murió, vuelve a amenazar nuestros derechos y libertades", ha apuntado Matute. El líder abertzale ha señalado también que es importante "no cejar, no caer en la equidistancia y mucho menos dejarse condicionar por las presiones xenófobas y reaccionarias de la extrema derecha".(Fuente: Euskal Herria Bildu)