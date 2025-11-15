Máxima expectación por el Gran Premio de Valencia de Motociclismo en un "año emotivo"

Miles de personas han asistido al Gran Premio de Valencia de Motociclismo que se ha celebrado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste como colofón al Mundial. Con el objetivo de "pasarlo bien" mucha gente no ha querido perderse las carreras por consideran que "siempre hace ilusión venir aunque esté decidido", ya que solo está en juego Moto 2. A pesar de ello, Ricardo Tormo se ha vuelto a llenar porque "a la gente española le encantan las motos" y todo ello después de la dana que asoló la provincia de Valencia y también la localidad de Cheste, por eso "este año es emotivo" y se quiere dar "importancia" a todo lo que pasó el año pasado.