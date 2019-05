La mayoría de españoles confiesa que no ha alcanzado su propósito profesional

Publicado 08/05/2019 16:26:52 CET

3 de cada 4 españoles creen que no han alcanzado aún su propósito profesional. Así se desprende de un estudio realizado por Adecco que pretende tomar el pulso a la sociedad sobre sus propósitos tanto personales como laborales.Los motivos son muy variados: la crisis económica o la falta de oportunidades pero hay unas razones en las que coinciden la mayoría de encuestados.El estudio se ha presentado en la Filmoteca Nacional de Madrid donde el Grupo Adecco ha dado a conocer su nueva campaña de marketing y comunicación titulada ‘Tú propósito’ apoyada con la web www.tuproposito.es.El director de cine, ganador de un premio Goya, Daniel Sánchez-Arévalo, se ha encargado de dirigir el spot central de la campaña.Lo laboral y lo personal no se pueden desligar. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias y no tomamos las riendas de nuestra vida. Pero esta campaña quiere dejar un poso de esperanza: queda tiempo para empezar a vivir la vida que queremos.