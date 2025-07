El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado que es licenciado en Derecho y ha instado a la prensa a preguntar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "por qué durante cinco, diez, 12 o 13 años o todavía hoy va diciendo por ahí" que ella cuenta con carreras universitarias "cuando no las tiene". Además, ha señalado que no tiene "ningún máster, ningún 'míster' ni ningún 'móster', y como no los tengo pues no los he puesto en mi currículum público".