McDonald’s España presenta su nuevo informe de impacto positivo

McDonald's España tiene el compromiso de alcanzar el 100% de energías renovables en sus operaciones y de que todos sus envases provengan de fuentes renovables, recicladas o certificadas para este año. Así lo recoge su informe de impacto positivo en el país. Un análisis en el que la compañía recoge su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Para el lanzamiento del informe, la compañía ha desarrollado una campaña junto al artista Iván Caiña, reutilizando soportes publicitarios previos. Destaca su impacto económico en el país, invirtiendo 500 millones para abrir 200 restaurantes hasta 2028 y generar 10.000 nuevos empleos. También su compromiso con la calidad, más del 70% del valor de su cesta de compra procede de proveedores nacionales.El informe recoge, además, la apuesta de McDonald's por la equidad, reflejada en su Plan de Igualdad, y el desarrollo sostenible, reduciendo sus emisiones un 27% desde 2018. Cifras que refuerzan el compromiso de la compañía con el desarrollo de un impacto positivo.