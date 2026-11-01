"El mejor lugar para vivir": La congregación de los Fossores reivindica la paz del cementerio

Logroño, 1 de noviembre de 2026. La congregación de los Hermanos Fossores de la Misericordia, que residen permanentemente en el cementerio municipal de Logroño, reivindica este espacio no como un entorno de temor, sino como "el mejor lugar del mundo para vivir". A las puertas de la festividad del Día de Todos los Santos, fecha en la que las instalaciones se llenan de visitantes limpiando nichos y poniendo flores, estos frailes abren sus puertas para desmitificar la visión tétrica del camposanto. "Aquí no hay ruido, vivimos en tranquilidad, llevamos una vida humilde y sencilla, como una familia", explica el hermano Josef, quien invita a quienes consideran el lugar oscuro y terrorífico a que "vengan y vean". La orden, nacida en 1953 en Guadix (Granada), es una congregación muy particular y única en España, ya que su carisma se centra exclusivamente en habitar los cementerios para "acompañar a la gente en su duelo, en los entierros y orar por los difuntos y por los vivos". Actualmente, la orden solo mantiene actividad en Guadix y en la capital riojana, donde se instalaron en 1965. En Logroño, además de la atención espiritual y los responsos previos a las cremaciones e inhumaciones, los tres hermanos de la casa se encargan de las gestiones de la oficina, colaborando estrechamente con los funcionarios del Ayuntamiento, quienes hoy en día asumen las labores físicas que antaño realizaban los propios frailes.