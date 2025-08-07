El 'mestre alfabeguer' relata el proceso de las 'Alfàbegas': "Les gusta mucho el agua"

El 'mestre alfabeguer', Ramón Asensi, explica el proceso las 'Alfàbegues' --albahacas--, que el próximo 15 de agosto, como es tradición, saldrán en procesión por sus calles en honor a la Virgen de la Asunción en Bétera (Valencia). "Se trata de una planta tropical que requiere mucha agua. Ahora en agosto la regamos veinte veces al día. Es en estas noches tropicales en las que la planta crece más, le gusta mucho el calor. Suelen crecer de 2 a 3 centímetros al día, por eso cuando llega el 15 de agosto y tienen ya 4 meses y medio se hacen muy grandes. Por último, como paso también clave, toca desollar, le quitamos la flor, y como la planta quiere reproducirse, cuando le quitas la flor vuelve a crecer. Nosotros la volvemos a quitar y crece de nuevo. Así mientras luchamos contra ella la planta sigue creciendo", detalla.