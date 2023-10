Miguel Ángel Silvestre critica la simplificación: "El sistema hace que todo sea blanco o negro"

La segunda temporada de '30 Monedas' llega a HBO Max el próximo lunes 23 de octubre. En ella, Álex de la Iglesia aborda las apocalípticas las consecuencias de la lucha entre el bien y el mal a nivel mundial. Sin embargo, haciendo una lectura que va más allá de la ficción, Miguel Ángel Silvestre considera que no puede reducirse todo a algo tan simple. "El sistema contribuye a que todo sea blanco o negro, fuego o agua, y personalmente es algo que no me seduce en absoluto", expone el protagonista de la serie en una entrevista en la que culpa de ello a la vertiginosa velocidad a la que se mueve la sociedad actual. "El sistema vive del eslogan y no le interesa la profundidad del matiz. Lo que consumimos va tan rápido que no interesa profundizar", manifiesta, poniendo como ejemplo las redes sociales donde pueden verse vídeos cada vez más cortos.