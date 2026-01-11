Miles de corredores participan en la 10k de Valencia

Valencia se ha vuelto a convertir en la "ciudad del running" este domingo con 16.000 participantes en la 10k de Valencia que ha contado con mucha participación y con récords a nivel europeo y nacional. Los corredores destacaban el "ambiente" que se respira en todos los kilómetros de la carrera y "gente animando" constantemente. "Cada vez hay más gente", señalaban algunos participantes, porque la ciudad de Valencia "se vuelca" con todas las carreras. Además, incidían que la gente que tiene nivel "está encantada de venir a Valencia" porque es llana y muy agradable: "Es la mejor ciudad de España para correr".