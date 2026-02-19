El ministro de Industria inaugura la nueva sede de Johnson & Johnson en Madrid

Madrid, 19 de febrero de 2026. Con más de 40 años de presencia en España, Johnson & Johnson sigue consolidando su compromiso en el país con la inauguración de su nueva sede en La Finca, Pozuelo de Alarcón. El acto ha estado presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu y ha contado con la participación de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, y la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero. Bajo la premisa de que la innovación sanitaria no solo beneficia al paciente individual, sino que genera un impacto positivo para toda la sociedad, Johnson & Johnson sigue mostrando su compromiso con el sistema sanitario en nuestro país, con una inversión anual de 174 millones de euros en I+D, y con más de 180 ensayos clínicos en marcha. La nueva sede representa un paso significativo hacia la colaboración, la responsabilidad ambiental y la apuesta por el talento, con el fin de convertir la ciencia en mejores perspectivas y calidad de vida para los pacientes. En la última década, la compañía ha desarrollado 23 nuevos tratamientos y tiene como objetivo lanzar o registrar más de 70 nuevas terapias y opciones de tratamiento ampliadas para los pacientes antes de 2030.