Los MIR de la C.Valenciana mantendrán la huelga indefinida

El presidente del comité de huelga de los MIR en la Comunitat Valenciana, Enrique Cuñat, ha anunciado que mantendrán la huelga indefinida que iniciaron el pasado 21 de julio hasta que no se "mejoren" sus condiciones laborales. Cuñat considera que la propuesta que les trasladó la Conselleria de Sanidad en la reunión de este martes, "no pasaban del cero" tanto en retribuciones, como en aumento salarial en las horas de guardia, así como una ampliación de horas en formación adicional: "Cuando alguien se obceca con no salir del cero, no está negociando sino que está fingiendo una negociación".(Fuente: Imágenes Cedidas)