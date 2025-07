El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado que no ve "ninguna posibilidad" de que termine siendo investigado por la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana del 29 de octubre tras su declaración como testigo este jueves. "Estoy muy tranquilo respecto a la imputación y a todo lo que rodea de mi intervención", ha resumido. "Nadie me puede negar que he atendido a todos los que me han preguntado y que no he cambiado la versión en nada", ha señalado Mompó.