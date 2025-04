Monsterrat apuesta por una Europa libre y sin divisiones

Declaraciones de la nueva secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, quien se ha presentado como "catalana, española y europea" y ha asegurado que asume el nuevo cargo "con honor y responsabilidad", al tiempo que ha advertido de que Europa "solo existirá si permanece libre". Y ha apostado por construir "una Europa libre en la que cada nación conserve su voz, cada ciudadano su dignidad y cada generación su esperanza; una Europa libre donde los pueblos no teman, las ideas no callen, y las fronteras no dividan; y una Europa que no se defina por el miedo, sino por la confianza, que se construya desde los valores".