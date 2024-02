La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a "lamentar" este miércoles que José Luis Ábalos no haya entregado el acta de diputado obtenida con el PSOE pero ha afirmado que "no tengo ninguna duda de que va a apoyar todas las iniciativas del Gobierno". "Comparte el proyecto político", ha subrayado María Jesús Montero, que ha defendido que la actuación del PSOE en torno a Ábalos y el caso Koldo "no admite reproches".