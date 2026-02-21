Montero apremia a Moreno a "no esperar a junio" para pagar ayudas del temporal

Jaén, 21 de febrero de 2026. La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha apremiado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a "no esperar a junio como ha anunciado" para pagar las ayudas por los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas. "Que se pongan en marcha y se paguen desde ya. Hay algunos que son muy rápidos posando y muy lentos gestionando". (Fuente: PSOE)