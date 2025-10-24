Montero apunta que los PGE están "muy avanzados", convocará el CPFF "en unos días"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reafirmado este viernes en señalar que el Ejecutivo central va a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, que, de hecho, está ya "muy avanzado", por lo que espera convocar "en unos días" al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al tiempo que ha apostado por el "diálogo" con las formaciones políticas que normalmente apoyan proyectos del Gobierno, como Junts per Catalunya.