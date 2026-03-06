Montero se remite a Defensa para conocer el "detalle" del uso de bases

Huelva, 6 de marzo de 2026.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que "habría que preguntarle al Ministerio de Defensa" para conocer el "detalle" de los aviones que despegan de la base militar de Rota (Cádiz), si bien ha incidido en señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a autorizar la utilización de las bases" estadounidenses ubicadas en Andalucía "para darle amparo a una guerra ilegal", en alusión a los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán.