Montero urge a Moreno a abordar la financiación autonómica "ahora o no se hará en 15 años"

Sevilla, 20 de febrero de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes sobre la propuesta que presentó el 14 de enero para renovar el modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que "si no reformamos ahora el modelo de financiación, puedo afirmar que no se va a reformar en los próximos 15 años". En ese caso ha apuntado que "nos condenamos a tener las mismas cuentas públicas para los próximos años", afirmaciones que ha hecho durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, celebrado esta jornada en Sevilla.