Morant defiende que el PSOE ha sido "absolutamente contundente" con Cerdán y Ábalos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido que el PSOE ha sido "absolutamente contundente" cuando ha habido "indicios suficientes" de supuesta corrupción, como en los casos de los exdirigentes de la formación José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, ha contrapuesto este comportamiento con el PP y ha rechazado "lecciones" de los 'populares' sobre corrupción: "Le pedimos a aquellos que nos quieren dar lecciones, que es el Partido Popular, que se lo hagan mirar. Que en este país el gran partido de la corrupción es el Partido Popular, también en la Comunitat Valenciana".