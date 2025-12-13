Publicado 13/12/2025 13:38:06 +01:00CET

Morant exige la baja de militancia y renuncia de todos sus cargos del alcalde de Almussafes

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que "el Partido Socialista es un partido de tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia machista y el acoso sexual es una forma de violencia machista y vamos a ser absolutamente contundentes". "Por supuesto se le está exigiendo al alcalde de Almussafes que se dé de baja de militancia y que renuncie a todos sus cargos orgánicos e institucionales. Si no lo hace, será el partido el que suspenderá su militancia y el que le expulsará de los cargos orgánicos", ha sentenciado.(Fuente: PSOE)

Vídeos destacados

Lo más leído