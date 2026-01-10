Morant exige a Feijóo que "pida disculpas a las víctimas" por "mentir" y le insta a dimitir

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido al líder del Partido Popular que "pida disculpas" a las víctimas de la dana por "mentir", para seguidamente instarle a dimitir porque "está inhabilitado para ejercer la política y, desde luego, para ser el líder de la oposición", tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la riada que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y se cobró la vida de 230 personas.